Чехия рассчитывает на продолжение конструктивного сотрудничества с Туркменистаном

2017-11-07 09:37 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Отрадно отметить нарастающую динамику традиционно дружественных отношений между Чешской Республикой и Туркменистаном, которые всегда развивались в духе конструктивного сотрудничества и взаимоуважения, сказано в послании президента Чехии Милоша Земана туркменскому коллеге Гурбангулы Бердымухамедову.

"Надеюсь, что эта тенденция будет сохраняться и впредь", - говорится в послании.

Туркменистан и Чехия в числе перспективных направлений партнерства называют такие сферы, как торговля, промышленность, агропром, фармацевтика, сферы высоких технологий и использования альтернативных источников энергии, инвестиционная деятельность.

Большие возможности открываются в транспортно-коммуникационном секторе, в котором официальный Ашхабад выступил с рядом инициатив по созданию международных транзитно-транспортных коридоров, связывающих регионы Евразийского континента. Кроме того, Туркменистан для ЕС - один из важных партнеров в области энергетической безопасности.

Меджлис (парламент) Туркменистана в 2016 году ратифицировал Конвенцию, подписанную с правительством Чехии об избежании двойного налогообложения и предотвращении фискального уклонения в отношении налогов на доходы и на капитал.

(Автор: Гусейн Гасанов)