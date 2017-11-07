Suudi Arabistan'da Yeni Operasyon Sinyali: Hedefte 500 İsim Var

2017-11-07 09:37 | www.trend.az | 1

Suudi Arabistan Başsavcılığı, "Bu gözaltılar birinci dalga" deyip yeni operasyonun sinyalini verdi. Gözaltı listesinde 500 isim var.

Gözaltına alınan 11'i prens 38 kişinin malvarlığına el konuldu. Başsavcılık "Bu gözaltılar birinci dalga" diyerek yeni operasyonların sinyalini verdi. Listede 500 kişinin daha olduğu belirtiliyor. Ülkeden kaçışları önlemek için jetlere uçuş yasağı getirildi. Halen Kral Adülaziz'in 30 oğlunun veliaht prens olduğu ülkede Muhammed Selman'ın kral seçilmesi ile Suud dönemi kapanacak.

KRALİYET AİLSİNDEN 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Cumartesi başlayan ilk dalgada, kraliyet ailesinden 15 kişi ile birlikte bazı medya ve ekonomi alanında etkin isimler de gözaltına alınmıştı.

Arap dünyasında en etkili tv kanalları, internet portalı ve gazete sahiplerinin yanında, Suudi sermayesinin yüzde 30'una hükmeden isimler ilk dalgada yer aldı.

GÖZALTI LİSTESİNDE 500 KİŞİ DAHA VAR

Ancak gözaltı ve tutuklama listesinde 500 kişinin daha bulunduğu belirtiliyor. Önümüzdeki günlerde askeri ve sivil bürokrasiden onlarca üst düzey yöneticinin, Muhammed Selman'ın başında bulunduğu komisiyon tarafından gözaltına alınması bekleniyor.

BAŞSAVCI: SADECE BİR BAŞLANGIÇ

Başsavcı Şeyh Suud el Mojeb, yayımladığı yazılı açıklamada gözaltıları "Nerede olursa olsun yolsuzluğu temizlemek için gereken hayati süreçte sadece bir başlangıç" diyerek anlattı.

SORUŞTURMANIN BİRİNCİ AŞAMASI TAMAMLANDI

Sheikh Saud Al Mojeb'sin açıklamasında, soruşturmanın birinci aşamasının tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada "Çok büyük miktarda kanıt zaten toplandı ve ayrıntılı bir sorgulama yapılıyor. Bugüne kadar tüm suçlananların adli kaynaklara tam erişimi olacak ve davalar zamanında ve açık bir tavırla görülecek" denildi.

SELMAN'IN KRAL SEÇİLMESİYLE DÖNEM KAPANACAK

Halen Kral Adülaziz'in 30 oğlunun velihat olarak tahtın varisi olduğu Suudi Arabistan'da, Muhammed Selman'ın kral seçilmesi ile bir dönem kapanmış olacak. (Kaynak: Yeni Şafak- BBC)