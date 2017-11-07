Женщина, показавшая средний палец кортежу Трампа, лишилась работы

2017-11-07 09:37 | www.oxu.az | 4

Джули Бриксмэн, катаясь на велосипеде, адресовала неприличный жест череде автомобилей американского лидера, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Life.

Американка, которая показала кортежу президента США Дональда Трампа средний палец, лишилась работы, сообщает Huffington Post.

Ранее фотограф Белого дома запечатлел велосипедистку, которая показала грубый жест кортежу Трампа.

Изображение распространилось в соцсетях и СМИ. Некоторые пользователи сети оценили поступок американки как героический.

Отмечается, что начальство сообщило 50-летней Джули Бриксмэн о нарушении политики компании в отношении соцсетей, когда она сделала фотографией профилей в Twitter и Facebook кадр с грубым жестом.

Кроме того, компания, в которой работала Бриксмэн, выполняла государственные заказы, поэтому изображение могло навредить бизнесу.

Н.Г.