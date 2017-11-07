В Азербайджане облегчают работу нотариусов

2017-11-07 09:44 | www.oxu.az | 5

В Азербайджане нотариусам дают право получать необходимые данные посредством электронного запроса.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим в закон «О нотариате» вносятся изменения.

Согласно этим изменениям, нотариусы получают право получать данные и документы, необходимые для оказания электронных услуг, в режиме реального времени посредством электронных информационных систем, отправляя электронные запросы.

В проекте предусмотрено требование переводить копии данных сведений или документов на бумажный носитель и их утверждение с целью подтверждения их достоверности.

В то же время проект закрепляет за нотариусами право получать сведения из государственного земельного кадастра.

Э.А.

