Режим прекращения огня был нарушен 133 раза

2017-11-07 10:00 | www.apa.az | 4

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 133 раза.



Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Айгепар, Мосесгех и на безымянных высотах на территории Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кохнегышлаг Агстафинского района, Гаймаглы, Ферехли, Бала Джафарли Газахского района, в селах Гаджыалили, Агдам и Гаралар Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных cил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагыбейли, Шыхлар, Баш Гервенд, Джевахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Ашагы Сеидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.