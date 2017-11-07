Четверо азербайджанцев занимались браконьерством у берегов Казахстана

2017-11-07 10:02 | www.apa.az | 4

Как сооющает АПА со ссылкой на «sputnik.az», сотрудники регионального управления береговой охраны задержали три судна, на которых промышляли браконьеры, говорится в сообщении, опубликованном на сайте пограничной службы комитета национальной безопасности Республики Казахстан.

Представители власти изъяли у нарушителей 179 рыб осетровых пород (потрошенных и живых). Пограничники сразу же отправили живых рыб обратно в море и подняли на борт сети общей протяженностью в 27,5 тысяч метров.

Отмечается, что совместные оперативно-профилактические меры, преследующие цели поддержания благоприятного режима плавания и пресечения браконьерской деятельности и охраны биоресурсов в акватории Каспийского моря, были проведены в два этапа.