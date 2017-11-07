Еврозона вышла из финансово-экономического кризиса

2017-11-07 09:50 | www.oxu.az | 5

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси сообщил, что Еврозона, которая является частью Евросоюза, вышла из финансово-экономического кризиса, продолжавшегося несколько лет, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Кризис, совершенно ясно, остался позади, есть (экономический) рост", - зявил он на пресс-конференции после совета министров финансов стран Еврогруппы.

По данным Евростата, все страны еврозоны, кроме Греции, показали экономический рост в 2016 году.

В 2017 и 2018 годах Еврокомиссия ожидает роста экономики и сокращение безработицы во всех государствах валютного блока.

С 2010 года ряд стран Еврозоны, в частности Греция, Ирландия, Португалия, Испания, Кипр, были вынуждены прибегнуть к внешней финансовой помощи. Все страны, кроме Греции, смогли выйти из программ внешнего кредитования. Многие из них прошли через процедуру принудительного сокращения дефицитов бюджетов и проводили реформы.

Н.О.