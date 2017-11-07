МИД Ирана обвинил Саудовскую Аравию в ведении "агрессивных войн"

2017-11-07 10:07 | www.trend.az | 4

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил в понедельник, что Саудовская Аравия обвиняет Тегеран в последствиях своих "агрессивных войн", передает РИА Новости.

"Саудовская Аравия ведет агрессивные войны, занимается региональными притеснениями, осуществляет дестабилизирующее поведение и рискованные провокации. В последствиях (этого — ред.) она обвиняет Иран", — пишет Зариф в своем микроблоге в Twitter.

Также, глава иранского МИД отметил, что "визиты в воюющую Саудовскую Аравию оказались опасными для здоровья региона". По его словам, визит президента США Дональда Трампа в эту страну "привел к репрессиям" со стороны Бахрейна вслед за "падением Катара".

В середине октября глава бахрейнского центра стратегических, международных и энергетических исследований (DERASAT) шейх Абдулла бин Ахмед аль-Халифа обвинил Иран в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке через поддержку экстремистских группировок в Сирии и Йемене. Кроме того, в начале июня Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив его в поддержке терроризма, и прекратили с ним всякое сообщение.

"Визиты Кушнера и премьер-министра Ливана привели к странной отставке Харири в то время как он был заграницей. Конечно, Иран обвиняют во вмешательстве", — добавляет Зариф.

В субботу премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке с поста премьера Ливана, находясь в Эр-Рияде. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил, что узнал о готовящемся на него покушении.

Президент Ливана Мишель Аун после заявления Харири сообщил, что будет ждать возвращения политика на родину для объяснения отставки. Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Хасан Насрулла также заявил, что Эр-Рияд вынудил премьер-министра Ливана Саада Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии принудительно.