В Баку произошло тяжелое ДТП, отец и сын погибли, еще 5 человек пострадали

2017-11-07 10:09 | www.apa.az | 7

Как сообщает АПА, в Пираллахинском районе столицы автомобиль марки «Mercedes», за рулем которого находился Рафаель Акберов, столкнулся с автомобилем марки «ВАЗ-2107», которым управлял Ровшан Байдемиров.

В результате столкновения пассажиры «ВАЗ-2107» - Бабахан Фетуллаев и его 5-летний сын Эльджан от полученных травм скончались на месте. Водители обоих автомобилей и пассажиры, в целом 5 человек, обратились в больницу с травмами.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.