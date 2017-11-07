Дорожная полиция отправила дорогие автомобили на штрафстоянку – ФОТО

2017-11-07 09:54 | www.oxu.az | 6

Сотрудники Отделения Государственного дорожной полиции Сабаильского района вчера ночью провели рейд на территории страницы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Avtosfer.az, в ходе рейда 2 водителя были задержаны за автохулиганство.

Одним из них был водитель автомобиля Chevrolet Camaro с госномерами 99 GO 505. Задержанный за неоднократное нарушение правил, он позвонил своему влиятельному знакомому. Автомобиль был отправлен на штрафстоянку. Выяснилось, что на Chevrolet Camaro «висит» большая сумма неоплаченных штрафов.

Кроме того, в ходе рейда 4 водителя были задержаны за нетрезвое вождение, а 10 – за неуплату штрафов.

Э.А.

