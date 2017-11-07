В Саудовской Аравии ожидаются новые антикоррупционные операции

2017-11-07 10:13 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В Саудовской Аравии ожидаются новые антикоррупционные операции, пишут во вторник Саудовские СМИ.

Сообщается, что в рамках антикоррупционных операций в Саудовской Аравии может быть арестовано свыше пятисот чиновников.

Отметим, что в субботу 4 ноября в Саудовской Аравии был подписан указ о создании Высшего комитета по борьбе с коррупцией во главе с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, в который также вошел Генпрокурор королевства. После чего, на следующий день, Высший комитет по борьбе с коррупцией распорядился задержать около 40 влиятельных лиц страны, включая бывших министров, военных, предпринимателей. В числе задержанных оказался известный саудовский мультимиллионер, член правящий семьи аль-Валид бен Таляль, владеющий бизнесом по всему миру.

Кроме того, Саудовские власти задержали Бакра бен Ладена - экс-председателя инвестиционного управления и бывшего министра финансов, являющегося главой совета директоров группы компаний принадлежащих семье бен Ладен. Арестованы также известный телемагнат, глава группы спутниковых телеканалов MBC - аль-Валид аль-Ибрагим, и отправленный в субботу в отставку министр экономики и планирования Адиль Факих.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

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