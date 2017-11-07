США ужесточают иммиграционные меры в отношении граждан Никарагуа

2017-11-07 09:59 | www.oxu.az | 5

Власти США приняли решение ужесточить с января 2019 года иммиграционные меры в отношении граждан Никарагуа, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Washington Post.

Представитель Белого дома заявил, что с граждан этой страны будет снят статус «временно защищенных лиц».

«Этот срок позволит им искать возможности для получения другого легального статуса в США или подготовиться к тому, чтобы покинуть страну, а Никарагуа — время, чтобы подготовиться к приему своих граждан», заявил представитель администрации президента.

Также он уточнил, что статус «временно защищенных лиц» получают люди, которые вынуждены были покинуть свою страну из-за боевых действий, стихийных бедствий и других крупных чрезвычайных ситуаций.

«По отношению к Никарагуа такое решение было принято в связи с ураганом "Митч", однако теперь, условия в стране изменились», - пояснил представитель Белого дома.

По его словам, одновременно принято решение, что в отношении граждан Гондураса такого решения пока приниматься не будет и их статус «временно защищенных лиц» будет продлен.

Всего, по данным властей США, в настоящее время в стране находятся 5,300 тыс. граждан Никарагуа и 86 тыс. граждан Гондураса.

Н.Г.