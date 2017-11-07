В Баку обсудили вопросы организации культурного досуга людей старшего поколения – ФОТО

2017-11-07 10:02 | www.oxu.az | 5

Встреча, проведенная в один из осенних вечеров, была посвящена проблеме организации свободного времени людей старшего поколения. Ею Клуб бабушек открыл новый сезон уже полюбившегося многим проекта «Душевные Вечера». Положительный эмоциональный фон встречи помог создать радость и чувство удовлетворения от вечера и совместной деятельности. Особую красоту вечеру придало празднование 77-летия одной из участниц клуба. На этом же мероприятии было принято решение о выборе руководителя клуба бабушек, передает Oxu.Az.

На встрече состоялся обмен мнениями, женщины рассказали, на каких мероприятиях им было бы интересно поучаствовать, каких спикеров - полезно послушать.

Организаторы проекта стремятся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была занимательна и полезна всем участникам.

Бабушки - замечательные, милые, веселые и остроумные люди. Они играют немаловажную роль в жизни семьи, в силу занятости родителей часто приходят на помощь и берут на себя заботу о внуках. И они заслуживают того, чтобы уделить и себе время, заняться собой. Ведь давно известно, что старость - понятие относительное. И выдает она себя первыми морщинками не на лице, а на душе.

Поэтому важно привлечь людей старшего поколения к различным активным мероприятиям, полезным встречам, на которых они могут раскрыть себя с иной стороны. Женщин в рамках клуба бабушек ждут творческие занятия, встречи с интересными людьми и даже увлекательные поездки.

Участники нынешнего мероприятия зарядились хорошим настроением, ощутили душевное тепло неравнодушных к ним людей. Гости поблагодарили за организацию вечера, внимание к старшему поколению.

Active Grandmas Club начал свою деятельность в марте 2017 года. Главная цель клуба - показать бабушкам их значимость и важность в социальной и общественной жизни и помочь организовать полезный и интересный досуг.

О будущих встречах и новостях в Клубе бабушек можно узнать из следующих источников:

Страница Клуба бабушек: https://www.facebook.com/Active-Grandmas-Club-Baku-124422311579388/.

Группа, созданная для поддержания связи между членами Клуба: https://www.facebook.com/groups/activegrandmasclub/.

Контакты для справок: (050) 365 45 71.