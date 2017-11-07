Тереза Мэй извинилась за секс-скандал в парламенте

2017-11-07 10:12 | www.oxu.az | 5

Британский премьер-министр Тереза Мэй извинилась перед жертвами секс-скандала и пообещала навести порядок в парламенте, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Sun.

Мэй и ее соратники встретились с партией лейбористов, чтобы обсудить новые меры безопасности для сотрудников парламента. После встречи британский премьер выразила сожаление из-за скандала.

"Мне жаль, что нам пришлось столкнуться со столькими случаями злоупотребления служебными полномочиями в течение стольких лет", - посетовала Мэй.

"Нам всем должно быть стыдно, что это происходило здесь, в обители демократии", - добавила она.

Премьер призвала к "новой культуре уважения" в парламенте.

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку после недавних обвинений в домогательствах, произошедших более десяти лет назад. Обвинения выдвигались и в адрес других членов парламента.

Н.Г.