Объем валютных резервов Центрального банка вырос на 31%

2017-11-07 10:34 | www.apa.az | 4

Обнародован объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана.

Как сообщили АПА-Экономикс в ЦБА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 ноября 2017 года составил 5 млрд. 200,7 млн. долларов, что на 29,84% или 1 млрд. 195,2 млн. долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период и на 30,85% или 1 млрд. 226,3 млн. долларов больше по сравнению с началом года. В октябре объем официальных валютных резервов ЦБА вырос на 33,2 млн. долларов или 0,64%.