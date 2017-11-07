Назван самый популярный в Азербайджане автомобиль

2017-11-07 10:37 | www.apa.az | 4

Британская фирма Park Indigo обнародовала список самых популярных автомобилей мира.

Как передает АПА-Экономикс, первое место в рейтинге занял пикап Toyota Hilux, возглавивший продажи в 25 странах. На второй позиции — Volkswagen Golf, который пользуется особым спросом в Европе. Замыкает тройку Toyota Land Сruiser, популярная в Африке и на Ближнем Востоке. В Северной Америке бессменным лидером остается «тяжеловоз» Ford F-150.

Согласно исследованию, самая продаваемая модель в России — Hyundai Solaris. При этом отечественная LADA 4x4 обошла всех конкурентов в Азербайджане.