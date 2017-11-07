Председатель НСТР: Зависимость от рейтинга приводит к снижению качества передач

2017-11-07 10:18 | www.oxu.az | 4

«Люди иногда очень обеспокоены банальными передачами на частных телеканалах. Мы видим и чувствуем это. Но иногда нужно учитывать существующие реалии».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, об этом заявил председатель Национального совета телевидения и радио (НСТР) Нушираван Магеррамли в интервью телеканалу AzTV.

По его словам, за недостатки частных телеканалов многие упрекают Совет:

«Естественно они имеют право на это. Сегодня материально-техническая база частных телеканалов недостаточно развита. Несмотря на то, что в этом направлении предпринимаются серьезные шаги. Но рейтинговая зависимость приводит к еще большему снижению качества передач на этих каналах. И это я отмечаю с чувством горького сожаления».

Председатель НСТР также отметил, что в настоящее время в сфере теле- и радиовещания ощутимо выросли количественные и качественные изменения:

«Сегодня в Азербайджане действует 84 наименований теле- и радиовещателей. 10 местных каналов вещают в мировом масштабе, 13 каналов охватывают регион, 13 радиовещателей обеспечивают слушателей в масштабах страны музыкой и передачами. Имеется два спутниковых телевидения, 17 кабельных операторов. Вывод заключается в том, что сегодня в стране проводимая в этой области работа приносит свои плоды».

А.С.

