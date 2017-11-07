В Баку сын и отец погибли в ДТП

2017-11-07 10:23 | www.oxu.az | 4

В Баку произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в Пираллахинском районе столицы автомобиль марки Mercedes, за рулем которого находился Рафаель Акперов, столкнулся с автомобилем марки ВАЗ-2107, которым управлял Ровшан Байдемиров.

В результате столкновения пассажиры ВАЗ-2107 - Бабахан Фетуллаев и его 5-летний сын Эльджан от полученных травм скончались на месте. Водители обоих автомобилей и пассажиры, в целом 5 человек, обратились в больницу с травмами.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

A.M.

