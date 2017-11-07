Азербайджан вносит вклад в усиление роли OIC-CERT

2017-11-07 10:41 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество стран в деле борьбы с киберпреступностью на глобальном уровне имеет большое значение для получения эффективных результатов в этой области.

Об этом во вторник сказал заместитель начальника Особой службы государственной охраны Азербайджана, начальник Особого агентства информационной и коммуникационной безопасности Мурсал Велиев, выступая на ежегодной конференции OIC-CERT в Баку.

По словам Велиева, особую важность представляет обмен опытом между соответствующими службами, ответственными за обеспечение информационной безопасности.

"Мероприятие, организованное в Баку, внесёт свою лепту в дело усиления борьбы с киберпреступностью. Будут обсуждены глобальные тренды в этой сфере и организованы практические тренинги. Азербайджан вносит свой вклад в усиление роли OIC-CERT и продолжит сотрудничество в этой области", - сказал Велиев.

Как сообщалось ранее, Команды реагирования на компьютерные инциденты Организации исламского сотрудничества (OIC-CERT) соберутся в Баку, чтобы обсудить проблемы кибербезопасности и методы применения превентивных мер для борьбы с ними в ходе ежегодной конференции OIC-CERT, которая пройдет с шестого по девятое ноября 2017 года в Баку. Решение о проведении в Баку девятой конференции на тему "Раскрытие будущих угроз" было принято 20 апреля в ходе заседания правления OIC-CERT.

CERT Госагентства вступила в ряды членов OIC-CERT в 2013 году, а с 2016 года она была избрана в состав правления данной организации. Целью OIC-CERT является создание платформы для исследования и развития совместных инициатив и возможного партнерства в вопросах кибербезопасности.

В ходе конференции будут озвучены ежегодные отчеты в сфере кибербезопасности. Конференция станет площадкой для обмена опытом в борьбе с киберпреступностью и в применении эффективных методов для выявления источников угроз с целью заблаговременного предотвращения кибератак. Будут также рассмотрены инструменты, позволяющие изучать поведение киберпреступников в виртуальной среде. Эксперты расскажут о том, какие методы злоумышленники используют чаще всего для достижения своих целей.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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