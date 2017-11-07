Китайские компании инвестируют в агросектор Казахстан

2017-11-07 10:43 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Национальный холдинг Казахстана «Казагро» и Государственная корпорация развития и инвестиций Китая подписали меморандум, предусматривающий строительство агроиндустриального комплекса стоимостью свыше 100 миллионов долларов США. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства Казахстана.

По приглашению министерства сельского хозяйства КНР вчера состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра Казахстана, министра сельского хозяйства Аскара Мырзахметова в Китай.

В рамках визита А.Мырзахметов провел двухсторонние встречи с министром сельского хозяйства КНР Хань Чанфу, председателем Главного управления надзора за качеством, инспекции и карантину КНР Чжи Шупином, а также с представителями крупных китайских компаний.

В рамках двухсторонней встречи были обсуждены актуальные вопросы развития казахстанско-китайского двустороннего сотрудничества в области сельского хозяйства, в том числе касающиеся совместных инвестиционных проектов, а также рассмотрены вопросы развития органики и ветеринарии.

В ходе визита между министерством сельского хозяйства Казахстана и Главным управлением надзора за качеством, инспекции и карантину КНР подписан протокол по требованиям карантина и охраны здоровья, предъявляемым к животным (лошадям), экспортируемым для убоя из Казахстана в Китай.

Кроме того, подписан ряд соглашений между казахстанскими и китайскими компаниями о сотрудничестве в торговле и привлечении инвестиций в сферу АПК:

1. Между «Казагро» и Государственной корпорацией развития и инвестиций Китая подписан меморандум по строительству агроиндустриального комплекса в Южно-Казахстанской области стоимостью от 100 миллионов долларов США;

2. Между «Казагро» и Grand China Business Management Co. LTD подписан меморандум по строительству фермы по производству пшеницы премиум класса стоимостью от 100 миллионов долларов США;

3. Между Казахстанской АО «Продкорпорация» и Dalian Commodity Exchange подписан меморандум по строительству сети оптово-распределительных центров и организации товарной биржи;

4. Между Казахстанской АО «Продкорпорация» и Grand China Business Management Co. LTD достигнуты договоренности касательно экспорта 20 тысяч тонн пшеницы первого класса (4,5 миллиона долларов США);

5. Между Казахстанской АО «Продкорпорация» и Grand China Business Management Co. LTD подписано соглашение относительно экспорта двух тысяч тонн растительного масла (1,5 миллиона долларов США).

6. Между «Мясным союзом Казахстана» и CITIC Construction подписан меморандум по реализации инвестиционной программы на 2018-2024 годы по строительству инфраструктуры для производства и экспорта живых коров и говядины (600 миллионов долларов).

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)