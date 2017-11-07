Полномочия Йенса Столтенберга на посту генсека НАТО продлят

2017-11-07 10:29 | www.oxu.az | 4

Срок полномочий Йенса Столтенберга в должности генерального секретаря Североатлантического альянса продлят до 2019 года.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает норвежская газета Dagbladet со ссылкой на источники. По их информации, НАТО не рассматривает других кандидатов на должность генсека. О продлении полномочий господина Столтенберга альянс планирует объявить до конца года.

Йенс Столтенберг был назначен на пост генсека НАТО 1 октября 2014 года, срок его службы должен был истечь осенью следующего года. Как утверждают собеседники Dagbladet, Столтенберг пользуется большим уважением и доверием стран-членов НАТО.

«Столтенберг обладает довольно хорошей репутацией в НАТО, поэтому естественно, что срок его полномочий продлят на четыре года», - заявил изданию адмирал и эксперт по НАТО Джо Гаде.

Н.О.