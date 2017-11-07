Глава МВД России рассказал о предотвращении теракта в Москве‍

2017-11-07 11:00 | www.apa.az | 4

Глава МВД России Владимир Колокольцев рассказал о задержании весной уроженца Кыргызстана, который готовил теракт возле одной из станций московского метро с использованием грузовика КамАЗ.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, задержанный также занимался вербовкой в террористическую организацию «Исламское государство».

Сейчас задержанный в Химках мужчина находится под стражей, идет следствие.

Министр добавил, что МВД выявило 150 этнических группировок.

«Восемьсот лидеров и активных участников привлечены к уголовной ответственности", — сказал Колокольцев в интервью газете «Известия», отвечая на вопрос, оправдало ли себя подразделение по борьбе с этнической преступностью, созданное по инициативе главы МВД.

Глава МВД сообщил, что в работе этого подразделения есть свои сложности: «Надо понимать, что организованные преступные группировки, сформированные по этническому признаку, более замкнуты, мобильны, в них более жесткая иерархия. Нам сложнее оперативным путем проникать в них, узнавать о замыслах, преступлениях».