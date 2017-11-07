ОБСЕ проведет мониторинг на линии соприкосновения

2017-11-07 10:37 | www.oxu.az | 5

В соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, 8 ноября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района планируется проведение очередного мониторинга.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны Азербайджана, мониторинг со стороны Азербайджана проведут полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой Вооруженными силами Армении, проведут полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Огниен Йович.