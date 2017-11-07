В Амурской области при взлете разбился самолет

2017-11-07 10:41 | www.oxu.az | 6

Пассажирский самолет Ан-2 разбился в аэропорту поселка Экимчан Амурской области, сообщает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, при посадке загорелся.

На место выехали пожарные расчеты пожарной части поселка Экимчан, на месте происшествия работает оперативная группа", - сказал начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Денис Долинин.

Источник в экстренных службах региона добавил, что, по предварительной информации, один из пилотов погиб. Пассажиров на борту не было.

Н.Г.

