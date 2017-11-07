В Кабуле боевики атаковали телевизионную станцию

2017-11-07 10:57 | www.trend.az | 5

Вооруженные боевики атаковали телевизионную станцию Shamshad в столице Афганистана Кабуле, передает РИА Новости cо ссылкой на местный телеканал 1TV.

Утром во вторник поступили сообщения о взрыве в Кабуле, за ним последовала стрельба. Сотрудник телестанции Хашмат Станикзай рассказал 1TV, что видел, как несколько его коллег погибли или получили ранения. По его словам, в здание проникли трое нападавших.

Тем временем, источник в силах безопасности сообщил телеканалу, что взрыв был осуществлен террористом-смертником, после чего в здание зашли двое боевиков, переодетые в полицейскую форму.

Уточняется, что в настоящее время телеканал Shamshad прекратил вещание. Также сообщается, что боевики атаковали сотрудников сил безопасности с применением гранаты.