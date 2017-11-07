Трамп попросил у Конгресса 4 млрд для противодействия КНДР

2017-11-07 11:03 | www.trend.az | 7

Президент США направил Конгрессу запрос об увеличении средств для противодействия угрозам со стороны Пхеньяна на 4 млрд долларов. Он также повторил просьбу выделить 1,6 млрд на строительство стены на границе с Мексикой, передает DW.

Президент США Дональд Трамп попросил Конгресс выделить дополнительно 4 миллиарда долларов на укрепление противоракетной обороны для противодействия угрозе со стороны Северной Кореи. "Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от любого применения Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, развернутых сил США, союзников или партнеров", - написал Трамп в письме Конгрессу в понедельник, 6 ноября, непосредственно перед своим первым визитом в Южную Корею.

Трамп повторил свою просьбу к Конгрессу выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, президент США запросил 1,2 миллиарда долларов для увеличения численности войск в Афганистане и выполнения стратегических планов его администрации в Южной Азии. Эти средства позволят усилить контингент американских войск в Афганистане еще 3500 военнослужащими.

Еще 700 миллионов долларов Трамп попросил выделить на ремонт кораблей ВМС США, пострадавших от столкновений с гражданскими судами.