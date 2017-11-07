Адвокат встретился с Вугаром Махмудовым, апелляционная жалоба не подавалась

2017-11-07 11:17 | www.apa.az | 5

Апелляционная жалоба на решение суда в отношении находящегося под арестом Вугара Махмудова – племянника бывшего министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, не подавалась.

Как сообщает АПА, апелляционная жалоба в предусмотренный законодательством срок в суд не подавалась.

Срок подачи апелляционной жалобы В.Махмудова истек.

Отметим, что В.Махмудов содержится в Бакинском следственном изоляторе. Вчера его адвокат встретился с ним.

Напомним, что в отношении В.Махмудова, работавшего помощником экс-министра национальной безопасности Эльдара Махмудова, была избрана мера пресечения в виде ареста с привлечением в качестве обвиняемого лица, проходящего по уголовному делу, рассматриваемому в отношении высокопоставленных лиц МНБ в следственном управлении по делам о тяжких преступлениях Генеральной прокуратуры.