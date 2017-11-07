Доктор Комаровский прибывает в Баку – ФОТО

2017-11-07 10:45 | www.oxu.az | 3

Приезд всенародно любимого доктора вызвал ажиотаж в социальных сетях. Ну, кто не знает современного Айболита? Как только в доме появляется ребенок, мамы и папы цифрового поколения, любители «гуглить» все, что касается здоровья и развития детей, в первую очередь знакомятся со статьями и рекомендациями доктора Комаровского.

И теперь всем известный детский врач, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепередач Евгений Олегович Комаровский сойдет с экранов телевизоров, планшетов и смартфонов и выступит с самой настоящей интерактивной лекцией в Баку.

Уважаемый доктор выступит с авторским семинаром «Мифы о детском здоровье» и с удовольствием ответит на вопросы родителей. Кстати, дискуссии и серии «вопросов и ответов» посвящена, практически, половина лекции. Так что, можно будет полноценно пообщаться с доктором и задать вопросы, ответы на которые вы пока не «нагуглили».

На лекции будут затронуты темы о здоровье и развитии детей, организации питания и вакцинации, лечении и самолечении, а также темы здоровья взрослых и психологического климата в семье.

После семинара можно будет приобрести книги доктора и принять участие в автограф- и фотосессии.

Приезд Евгения Олеговича стал возможным благодаря партнерам, в числе которых находится Pampers, которые придают важное значение здоровью и просвещенности населения. Семинар организуется также при поддержке Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей.

Bстреча с доктором Комаровским пройдет в воскресенье, 19 ноября c 15:00 до 18:00 в отеле Fairmont Baku, Flame Towers. Приобрести билеты стоимостью 30-150 манатов (только в VIP-билеты включена книга доктора с автографом) можно на сайте https://iticket.az/events/doktor-komarovskiy-mifi-o-detskom-zdorovye, а также во всех кассах города Баку и службах АSAN.