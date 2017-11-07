Власти Японии вынесли смертный приговор травившей мужей цианидом «чёрной вдове»

2017-11-07 10:50 | www.oxu.az | 4

Власти Японии приговорили к смертной казни 70-летнюю Чисако Какехи, которую журналисты прозвали чёрной вдовой. Высшую меру наказания пожилой женщине назначили за то, что она отравила трёх своих мужей и покушалась на жизнь своего друга, сообщает Oxu.Az со ссылкой на агентство France-Presse.

По версии следствия, смертельно опасное вещество Какехи подмешивала в напитки своих супругов, чтобы умертвить их и получить страховку. Трижды коварной женщине удалось реализовать задуманное, что позволило ей обогатиться на 8,8 млн долларов.

Несмотря на то что врачи выявили у пенсионерки раннюю стадию слабоумия, суд посчитал, что действовала она обдуманно и целенаправленно, а потому должна отвечать по всей строгости закона.

Н.Г.