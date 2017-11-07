Поток транспорта через таможенную границу Беларуси за январь-сентябрь возрос на 22%

2017-11-07 12:17 | www.trend.az | 4

Поток транспортных средств через таможенную границу Беларуси за январь-сентябрь возрос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Такая информация размещена на сайте Государственного таможенного комитета, сообщает Белта.

В 2017 году через таможенную границу Беларуси уже проследовало около 6,2 млн транспортных средств, что более чем на 1 млн превышает показатель за 9 месяцев минувшего года. Из них - около 4,5 млн легковых и более 1,5 млн грузовых автомобилей.

Увеличение потока транспортных средств, следующих через таможенную границу Беларуси, на 22% за девять месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года свидетельствует о повышении транзитной привлекательности страны.

Также в январе-сентябре этого года на 13% возросло количество перемещаемых железнодорожных вагонов и составило около 2,3 млн.