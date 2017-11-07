Известный антиазербайджанскими выступлениями депутат в Австралии попался на двойном гражданстве

2017-11-07 12:20 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Депутат правительства Малькольма Тернбулла в Австралии Джон Александр подозревается в наличии двойного гражданства, и в случае, если это будет доказано, данный факт может представлять опасность для власти Тернбулла, говорится в статье, опубликованной на сайте news.com.au.

Отметим, что Джон Александр известен своими антиазербайджанскими выступлениями, и является ярым сторонником оккупационной политики Армении.

Как отмечается в статье, сын британского мигранта Джон Александр сказал, что, вероятно, его отец отказался от своего британского гражданства вскоре после переезда в Австралию.

«Поскольку Гилберт Александр приехал в Австралию в 1911 году, а австралийское гражданство было учреждено только в 1949 году, у него было всего два года перед рождением Джона Александра, чтобы отказаться от своего британского гражданства с тем, чтобы британское гражданство не передавалось его сыну», - отмечается в статье.

Как отмечают авторы статьи, если Верховный суд признает избрание Александра в парламент в 2016 году недействительным, могут быть проведены дополнительные выборы на его место в парламенте.

«Но если будет доказано, что Александр имеет двойное гражданство, обе партии – либералы и лейбористы – выдвинут своих сильнейших кандидатов на выборы и будут бороться за это место в парламенте», - говорится в статье.

Беспокойства в связи с гражданством депутата возникли после того, как Тернбулл объявил о своих планах решить кризис двойного гражданства, в результате реализации которых, по его словам, многие парламентарии предстанут перед Верховным судом.

(Автор Ляман Зейналова)