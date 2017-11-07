В Кабуле боевики атаковали телевизионную станцию

2017-11-07 11:44 | www.apa.az | 4

Вооруженные боевики атаковали телевизионную станцию «Shamshad» в столице Афганистана Кабуле.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространил телеканал 1TV.

Согласно информации, террорист-камикадзе, войдя внутрь, подорвал себя, вслед за этим двое вооруженных лиц в полицейской форме вторглись на территорию телевизионной станции.

Сотрудник телевидения Хашмат Станикзаи сообщил, что в результате произошедшего погибло много людей, есть раненые.

Террористическая организация «Талибан» не взяла на себя ответственность за теракт.