Министр: «Доверие к манату растет»

2017-11-07 11:47 | www.apa.az | 3

При подготовке проекта государственного бюджета на 2018 год были учтены макроэкономические прогнозы на 2018-2021 годы и глобальные экономические процессы.



Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

«Так, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рецессия в экономике страны уменьшилась с 3,9 процентных пунктов до 0,6 процентных пунктов. В результате целенаправленной политики в стране достигнут реальный рост в ненефтяном секторе на 2,5%. В торговом обороте достигнуто положительное сальдо в размере 4,4 миллиарда долларов, по сравнению с началом 2017 года дефицит сводного бюджета за 9 месяцев снизился на 12 процентных пунктов. Так, вместо прогнозируемого дефицита сводного бюджета в 11,3% достигнут профицит на уровне 1,2%. Совокупные валютные резервы государственного сектора выросли более чем на 10%».

Министр сообщил, что доходы государственного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 20,127 миллиарда манатов (в том числе централизованные доходы - 19,476 миллиарда манатов, местные - 650,671 миллиона манатов), расходы - 20,905 миллиарда манатов (в том числе централизованные расходы - 20,182 миллиарда манатов, местные - 724,092 миллиона манатов). Дефицит госбюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируется на уровне 778,7 млн. манатов.

В структуре доходов поступления по НДС на следующий год прогнозируются в размере 4 млрд. 288 млн. манатов, налога на прибыль – 2 млрд. 320 млн. манатов, налога на доходы физических лиц – 1 млрд. 196 млн. манатов, упрощенному налогу – 380 млн. манатов, акцизам – 726 млн. манатов, по таможенным пошлинам – 535 млн. манатов. Бюджетные поступления от внебюджетных доходов бюджетных организаций прогнозируются в 460 млн. манатов, поступления по линии налоговых органов – 140 млн. манатов. Остальные доходы будут получены по другим налогам и статьям. В структуре доходов трансферты из Государственного нефтяного фонда в госбюджет на 2018 год предусмотрены в размере 9 млрд. 216 млн. манатов.

В структуре расходов в 2018 году на оборону планируется направить 2 млрд. 738,722 млн. манатов, на социальную защиту и соцобеспечение – 2 млрд. 197,182 млн. манатов, на образование – 2 млрд. 1,498 млн. манатов, на здравоохранение – 740,661 млн. манатов, на общегосударственные расходы – 3 млрд. 620,257 млн. манатов.

Трансферт из Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР) в госбюджет в следующем году составит 9,216 млрд. манатов. По сравнению с 2017 годом объем трансферта из ГНФАР в госбюджет увеличивается на 1,716 млрд. манатов. В 2017 году объем трансферта из ГНФАР в госбюджет составлял 7,5 млрд. манатов.

Доходы сводного бюджета Азербайджана на 2018 год прогнозируются на уровне 23223,2 млн. манатов, расходы - 26674,1 млн. манатов.