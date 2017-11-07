Назван объем валютных резервов Центробанка

2017-11-07 10:53 | www.oxu.az | 4

Обнародован объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении Центрального банка Азербайджана.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, объем официальных валютных резервов, находящихся в распоряжении ЦБА, на 1 ноября 2017 года составил 5 млрд 200,7 млн долларов, что на 29,84% или 1 млрд 195,2 млн долларов больше по сравнению с аналогичным показателем за соответствующий прошлогодний период и на 30,85% или 1 млрд 226,3 млн долларов больше по сравнению с началом года. В октябре объем официальных валютных резервов ЦБА вырос на 33,2 млн долларов или 0,64%.

Л.А.

