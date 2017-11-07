Герои "Холодного сердца" встретятся с детьми на Бакинском международном автовокзале

2017-11-07 12:24 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Впервые в Баку будет представлено шоу для всей семьи под названием "Холодное сердце" по мотивам известного мультфильма компании Walt Disney. Потрясающий спектакль с участием актеров театра продюсерского центра "Made in Odessa" (Украина) будет показан во Дворце Гейдара Алиева 11 и 12 ноября, сообщает Trend Life.

Для малышей и родителей - невероятное представление, созданное по мотивам любимого детишками всего мира мультфильма, самого кассового за всю историю компании Walt Disney - "Холодное сердце" по произведению Г.К. Андерсена "Снежная королева".

"Внимание! У всех, кто купил билеты на спектакль "Холодное сердце", есть возможность встретиться и бесплатно сфотографироваться с героями мультфильма. Встреча состоится 9 ноября в 16:00, в здании Бакинского международного автовокзала - Baku Outlet Park, на первом этаже. А те, кто еще не успели купить билеты, смогут сделать это прямо на встрече. Ждем вас и ваших деток!", - сообщили Trend Life организаторы спектакля MGM Production.

Привлечь внимание детей и взрослых, удивить их, в последнее время, стало очень сложно. MGM Production поставил для себя цель, сделать конец года незабываемым для детей. Отметим что, в последние годы команда представляет яркие и интересные спектакли своему зрителю.

Во Дворце Гейдара Алиева состоятся такие спектакли как "Холодное сердце" 11-12 ноября, "Барбоскины и тайна книжной полки" 23 декабря, "Лунтик – С новым годом!" 24 декабря и, наконец, "Фикси шоу – Спасатели времени" 29-30 декабря. Билеты можно заказать на сайте www.iticket.az или позвонив по номеру +994503549054.

Но и на этом сюрпризы от компании не заканчиваются. MGM Production начал сотрудничать с крупными местными компаниями, которые предоставляют скидки и бонусы всем своим клиентам, приобретающим билеты на спектакли. Более подробную информацию об этих скидках и бонусах можно получить в социальных сетях: Facebook https://www.facebook.com/Admin.MGM.PRO/ и Instagram https://www.instagram.com/mgm_pro/.

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(Автор: Вугар Иманов)