Азербайджан с 2018 года повысит акцизы на табак и алкоголь в 2 раза

2017-11-07 11:56 | www.apa.az | 4

«Азербайджан с 2018 года повысит акцизы на табак и алкоголь в 2 раза».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

«Акцизы на алкогольную продукцию и табачные изделия планируется увеличить в 2 раза. Необходимые предложения уже подготовлены и скоро будут представлены в Милли Меджлис».

Министр добавил, что эта мера позволит увеличить доходы госбюджета.