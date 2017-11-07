Более 70% расходов по госдолгу Азербайджана связаны с Международным банком

2017-11-07 12:02 | www.apa.az | 3

Азербайджан в 2018 году увеличит бюджетные расходы на обслуживание госдолга на 37,8% - до 2 млрд. 263 млн. манатов.

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов на заседании парламентских комитетов в рамках обсуждения проектов государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

«В 2018 году из госбюджета на обслуживание внешнего долга будет направлено 2 млрд. 263 млн. манатов, что на 37,8% больше, чем заложено в госбюджете на 2017 год. Рост расходов связан с выплатами долгов Международного банка Азербайджана. Так, удельный вес этих расходов равен 72%».