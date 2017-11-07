ITEC является продолжением совместного партнёрства между Таджикистаном и Индией

2017-11-07 12:31 | www.trend.az | 4

Более 200 таджикских экспертов, прошедших обучение по Программе Индийского технического и экономического сотрудничества в Индии ITEC (Indian Technical and Economic Cooperation), приняли участие в мероприятии, проводимом в честь Дня ITEC в Индийском культурном центре в Душанбе, передает НИАТ «Ховар».

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индии в Республике Таджикистан Сомнатх Гош выступил на мероприятии, поздравил экспертов по случаю Дня ITEC.

По его словам, до настоящего времени более 1400 граждан Таджикистана прошли обучение в Индии в рамках программы ITEC по широкому спектру специализированных курсов, таких, как менеджмент, информационные технологии, английский язык, развитие предпринимательства, развитие сельских районов, туризм, возобновляемые источники энергии и др.

Посол также отметил, что Правительство Индии выделило 150 стипендий для граждан Таджикистана в этом году.

Говоря о взаимовыгодном сотрудничестве между Таджикистаном и Индией в различных аспектах, индийский дипломат констатировал, что Индия и Таджикистан на протяжении многих веков делились знаниями, идеями, культурой, традициями и языком, и программа ITEC является продолжением этого совместного партнёрства. Правительство Индии также выделило 25 стипендий для высших учебных заведений Таджикистана по таким ступеням образования, как бакалавриатура и магистратура, из этого числа 17 студентов успешно обучаются в вузах Индии.

Необходимо отметить, что около 400 таджикских студентов завершили обучение в Индии по этой программе.

В ходе мероприятия некоторые таджикские эксперты, обучившиеся по этой программе в Индии, высоко оценили ITEC. По их словам, программа ITEC — это не просто учебная программа, но и прочная платформа для укрепления дружеских отношений между двумя странами, а также между участниками программы из разных развивающихся стран Азии, Африки, Латинской Америки и др.