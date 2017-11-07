Опытно-экспериментальный газоуглехимический комплекс протестирован в Казахстане

2017-11-07 12:42 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - На Сарыадырском угольном разрезе испытан опытно-экспериментальный газоуглехимический комплекс «Казахстан», об этом сообщил директор Научно-исследовательского института химии угля и технологий академик Болат Ермагамбет, на брифинге в пресс-центре правительства Казахстана.

По словам руководителя НИИ ежегодно добыча угля в Казахстане составляет более 100 млн тонн, а перерабатывается всего 5-7 процентов - в металлургической отрасли для получения кокса, полукокса, газа, электроэнергии.

В перспективе необходимо направить до 10 млн тонн угля на химическую переработку и из него производить не только моторные топлива, но и очень ценные продукты с высокой добавленной стоимостью, считает ученый.

Преимущество процесса газификации угля заключается в том, что на атмосферу не оказывается никаких отрицательных воздействий, а также после сжигания из шлака можно выделить редкие и редкоземельные металлы и другие ценные компоненты.

«У нас в стране имеются научно-производственный и кадровый потенциал для переработки угля. Так, ученые научно-исследовательского института химии угля и технологий в течение трех лет создали на основе своих разработок опытно-экспериментальный газоуглехимический комплекс «Казахстан» на Сарыадырском угольном разрезе. Комплекс рассчитан на апробацию новых технологий производства продуктов из угля. Технология разработана отечественными учеными и защищена несколькими патентами Казахстана и Евразийским патентом», - отметил директор НИИ.

В перспективе в течение двух-трех лет здесь намерены переработать до 2 миллионов тонн угля для получения органических удобрений и нанокомпозитных материалов.

Для дальнейшего развития углехимии ученые НИИ предлагают разработать целевую республиканскую научно-техническую программу по углехимии, а также создать промышленный консорциум для сближения государства, бизнеса и науки на базе газоуглехимического комплекса «Казахстан» ТОО «Институт химии угля и технологий» на Сарыадырском угольном разрезе по принципу государственно-частного партнерства.

(Автор: Нигяр Гулиева. Редактор: Хазар Ахундов)