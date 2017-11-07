Итальянская пресса: Давайте никогда не говорить «никогда» о «Карабахе»

2017-11-07 12:33 | www.apa.az | 4

В итальянской прессе опубликована статья о группе С Лиги чемпионов, в которой выступает азербайджанский клуб «Карабах».

Как сообщает АПА со ссылкой на «apasport.az», итальянские коллеги оценили шансы обосновавшегося на 3-ей строчке «Атлетико» и аутсайдера группы чемпиона Азербайджана.

В статье говорится о борьбе между «Атлетико» и «Карабахом» за право перехода в Лигу Европы: «Атлетико» не одержал ни одной победы в 2 матчах, проведённых на его новом стадионе. Мадридцы проиграли «Челси» на «Ванда Метрополитано». Сюда нужно добавить и то, что «Атлетико» сыграл вничью с «Карабахом», с командой, о которой ещё 2 года назад не знали в Европе. Хотя в 2016-ом году «Атлетико» боролся с «Реалом» за победу в Лиге чемпионов. А сейчас команда более близка к тому, чтобы перейти в Лигу Европы. Но для этого им нужно обыграть дома «Рому» и ждать проигрыша «Карабаха» в матче с «Челси». «Карабах» не сможет набрать очки в последних играх. Но давайте никогда не будем говорить «никогда».

Отметим, что матчи V тура в группе С состоятся 22-го ноября.