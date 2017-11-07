В Болгарии потребовали отставки вице-премьера, включенного в «черный список» Азербайджана

2017-11-07 11:12 | www.oxu.az | 4

Бывшие активисты партии «Национальный фронт спасения Болгарии» потребовали отставки вице-премьера и партийного лидера Валерия Симеонова, передает Oxu.Az со ссылкой на болгарские СМИ.

По их словам, Симеонов также преследуется в Азербайджане «за связи с террористическими организациями», и может стать единственным вице-премьером Болгарии, в отношении которого будет вынесено судебное постановление.

Как заявил один из активистов Димитар Байракутов, два вице-премьера Валерий Симеонов и Крассимир Каракачанов нанесли большой ущерб патриотизму в Болгарии. Активисты заявили, что они ведут переговоры о создании новой патриотической организации.

Отметим, что в мае 2016 года Симеонов совершил незаконный визит на оккупированные территории Азербайджана - Нагорный Карабах, в результате чего МИД республики внесло его в «черный список». В сентябре было начато расследование.

Н.О.