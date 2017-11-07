Прогноз погоды на завтра

2017-11-07 12:48 | www.apa.az | 3

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13°, днем 15-17°, в Баку ночью 10-12°, днем 15-17° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 мм ртутного столба.

Относительная влажность составит 70-80%.

С вечера 8 по 9 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами будут дожди. Северо-западный ветер кое-где временами усилится. Температура воздуха понизится на 3-5°.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, с вечера 8 по 9 ноября дождливая погода на территории Абшеронского полуострова, временами усиливающийся ветер хазри и небольшое понижение температуры воздуха неблагоприятно скажутся на состоянии метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана временами ожидаются дожди. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 5-10°, днем 15-19°, в горах ночью 0-5°, днем 5-10° тепла.