Charlie Hebdo заявил о смертельной угрозе

2017-11-07 11:25 | www.oxu.az | 4

Директор еженедельника подал жалобу на смертельные угрозы в адрес редакции Charlie Hebdo — прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Рейтер.

Угрозы связанны с недавней публикацией карикатуры на швейцарского исламоведа Тарика Рамадана, обвиняемого в изнасиловании.

Ранее сообщалось, что две женщины обвинили Тарика Рамадана в изнасиловании, исламовед обвинения отрицает.

"Прокуратура Парижа открыла предварительное расследование по поиску ответственных за смертельные угрозы, выраженные в письменном виде", - цитирует агентство слова источника.

Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события.

В январе 2015 года редакция подверглась нападению исламистов после публикации серии карикатур, в том числе — на пророка Мухаммеда. Двое злоумышленников ворвались в редакцию еженедельника и открыли огонь по находившимся там людям. Погибли 12 человек, в том числе двое полицейских.

Н.О.