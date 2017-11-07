Charlie Hebdo заявил о смертельной угрозе

2017-11-07 11:25 | www.oxu.az | 4
Директор еженедельника подал жалобу на смертельные угрозы в адрес редакции Charlie Hebdo — прокуратура Парижа начала предварительное расследование.
Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Рейтер.
Угрозы связанны с недавней публикацией карикатуры на швейцарского исламоведа Тарика Рамадана, обвиняемого в изнасиловании.
Ранее сообщалось, что две женщины обвинили Тарика Рамадана в изнасиловании, исламовед обвинения отрицает.
"Прокуратура Парижа открыла предварительное расследование по поиску ответственных за смертельные угрозы, выраженные в письменном виде", - цитирует агентство слова источника.
Charlie Hebdo регулярно публикует провокационные карикатуры, иллюстрирующие самые разные события.
В январе 2015 года редакция подверглась нападению исламистов после публикации серии карикатур, в том числе — на пророка Мухаммеда. Двое злоумышленников ворвались в редакцию еженедельника и открыли огонь по находившимся там людям. Погибли 12 человек, в том числе двое полицейских.
Н.О.