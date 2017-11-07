Температура в Баку снизится на 3-5 градусов

2017-11-07 12:53 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, местами возможны дожди, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Северный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 9-13, днем 15-17, в Баку ночью 10-12, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 767 мм ртутного столба. Относительная влажность 70-80 процентов.

Вечером восьмого и девятого ноября в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет нестабильной, временами ожидаются дожди, местами сильные. Северо-западный ветер местами будет сильным. Температура снизится на 3-5 градуса.

Вечером восьмого и девятого ноября на Абшеронском полуострове будет дождливо, будет дуть временами усиливающийся северный ветер, и температура воздуха несколько снизится, что будет неблагоприятно для метеочуствительных людей.

В районах Азербайджана временами прогнозируются дожди, местами ливневые. Западный ветер в отдельных местах будет сильным. Ночью 5-10, днем 15-19, горах ночью 0-5, днем 5-10 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)