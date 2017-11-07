Резиденты промпарков Азербайджана инвестируют $850 млн в экономику страны - замминистра

2017-11-07 12:55 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Резиденты промышленных парков инвестируют в экономику Азербайджана около 850 миллионов долларов, сказала во вторник заместитель министра экономики Азербайджана Севиндж Гасанова на заседании пяти парламентских комитетов в рамках обсуждения проекта государственного и сводного бюджетов на 2018 год.

По словам замминистра, до сегодняшнего дня резиденты промпарков вложили в экономику страны свыше одного миллиарда долларов, что позволило открыть свыше пяти тысяч новых рабочих места, новые инвестиции также позволят открыть дополнительно 7,5 тысяч новых рабочих мест.

"В настоящее время в Нефтчалинской промышленной зоне ведутся работы по созданию шести предприятий, в Массалинской промышленной зоне завершаются работы по созданию инфраструктуры. В Гаджигабульском и других районах также строятся промышленные парки", - сказала Гасанова.



Замминистра также отметила, что дополнительные инвестиции в экономику страны были вложены за счет механизма поощрения инвестиций. Этот механизм, добавила она, вносит серьезный вклад в развитие экономики. По словам Гасановой, до сегодняшнего дня предприниматели получили 212 документов поощрения инвестиций на сумму 1,8 миллиарда манатов, что позволит открыть свыше 14 тысяч новых рабочих мест.

(Автор: Азад Гасанли)