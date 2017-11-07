МИД Азербайджана: Мы осуждаем ракетный обстрел Саудовской Аравии

2017-11-07 12:50 | www.apa.az | 4

«Мы осуждаем ракетную атаку на Королевство Саудовская Аравия»

Об этом заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев, отвечая на вопросы АПА. По его словам, такого рода негативные события могут обострить еще больше и без того напряженную ситуацию и в регионе: «Мы призываем к усилению политических и дипломатических усилий с целью обеспечения мира и стабильности в регионе».

Отметим, что 4 ноября система противовоздушной обороны Саудовской Аравии сбила на северо-западе Эр-Рияда баллистическую ракету. По сообщению каналу «Al-Arabia», ракета была выпущена йеменскими повстанцами. Сообщается, что атака была предотвращена вовремя, пострадавших среди населения нет.