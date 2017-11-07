Азербайджан и Аджария обсудили подготовку совместных туристических пакетов

2017-11-07 12:51 | www.apa.az | 5

По приглашению Департамента туризма Аджарии представители туристических компаний Азербайджана совершили визит в Аджарскую Автономную Республику Грузии.

Согласно информации местного бюро АПА-Экономикс, в рамках визита азербайджанские менеджеры ознакомились с инфраструктурой Аджарии, отелями и туристическими объектами.

Представители Азербайджана ознакомились с презентацией возможностей туризма Аджарии. На проведенных с местными туристическими компаниями встречах были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой совместных туристических пакетов Азербайджана и Аджарии.