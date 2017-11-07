Живущая в США азербайджанская певица: Писали, что я погибла в аварии – ВИДЕО + ФОТО

2017-11-07 11:37 | www.oxu.az | 5

Популярная в конце 1990 – начале 2000 годов благодаря песне «Sev» певица Шейла уже давно ушла со сцены и переехала в Соединенные Штаты Америки. Внезапный уход на пике популярности породил различные слухи. Сообщалось о тяжелой болезни, инвалидности и даже смерти Шейлы.

Oxu.Az представляет интервью с Шейлой, которая в настоящее время живет в США:

- Публикации в Facebook позволяют говорить, что спустя долгие годы вы вновь вернетесь на сцену?

- Основной причиной является мое обучение в настоящий момент в UC Berkeley Extension, где, наряду с другими предметами, я взяла “Cтратегию Маркетинга в Социальных Сетях”. Моим заданием было создать и продвигать в соцсетях страницу либо своего бизнеса, либо наблюдать за страницей бизнеса, на который я работаю. На данный момент я занимаюсь своими сыновьями и по этой причине ушла с работы два месяца назад, что, во-первых, предоставило мне немного больше времени заниматься вторичными делами, во-вторых, оставило меня без возможности полагаться на готовый материал для проекта.

Вдобавок, как только где-то на просторах интернета кто-то выкладывал мои песни, начинался ожиотаж в комментах по поводу того, что со мной стало, куда я пропала. Меня даже похоронили несколько раз от всяких неизлечимых болезней и автокатастроф. В-общем, я подумала и решила, что настал тот самый подходящий случай, чтобы, наконец, выложить весь мой материал в интернет для всеобщего прослушивания, объявить, что я жива, здорова и успешно закончить проект.

Я не планирую возвращения на эстраду на данный момент. Не исключаю, что могу еще спеть пару песен, но я бы не назвала это возвращением.

- Всего одной песней «Sev» вы завоевали популярность и остались в памяти людей. Как вам это удалось?

- Песня записана экспромтом. Пришли с Гюнель Ализаде (композитором песни) в студию Рафика Бабаева к Сиявушу Керими. Он с кем-то общался в студии, в перерыве пришел быстро набрал ударные, потом усадил Гюнель за фортепиано, а я пошла в комнату записываться. У нас даже "минусовки" этой песни не осталось, так мы ее играючи записали. Уже после я задумалась над идеей сингла и выбрала «Сев» для этих целей.

Я обратилась на канал ABA за возможностью снять клип, где и познакомилась с режисером Агилем М. Гулиевым. Монтаж клипа растянулся на долгий срок, однако, когда песня была готова, ABA была заинтересована в раскрутке своей продукции и предоставила клипу прайм-тайм. Можно сказать, что за одну ночь моя песня завоевала популярность, что было очень неожидано, но приятно.

- Думаю, что одна из основных причин вашей скорой популярности – ваш псевдоним. Псевдоним Шейла задумывался для сцены?

- Нет, это мое законное имя, хотя подобные слухи тоже ходили в народе, что я взяла себе псевдоним.

- Вы переехали в США после создания семьи?

- Нет, замуж вышла я несколько позже. В штаты я переехала для воссоединения с семьей. Многие спрашивали, как мне это удалось, так вот, моя семья выиграла грин-карту в нашумевшей лотерее и эмигрировала. Правда, я присоединилась к ним только спустя 7 лет. О моем творчестве они слышали только издалека, так как мой альбом "Sənsiz" уже вышел после их отъезда.

- Чем вы занимаетесь в США?

- Я переехала в 2009 году и сразу получила ряд предложений по работе от давних европейских партнеров, с которыми работала еще в Баку. Пришлось остановится на испанской компании по производству декоративной плиты, офис которой располагался именно в Лос Анжелесе, где и жила моя семья. Я проработала с ними 5 лет пока не ушла во второй декретный отпуск. После этого я решила, наконец, попытать счастье в любимой индустрии и вскоре я начала работать на Viator, которая является частью корпорации TripAdvisor.

Наш в мужем переезд в Сан-Франциско, конечно, очень содействовал моей карьере, так как Силиконовая долина является наилучшим скоплением технологических компаний, а современный туризм, как известно, невозможно представить без технологий.

Хотя, не скрою, переезд из Лос-Анжелеса, также имел и свои минусы, так как моя семья осталась там и нам с двумя маленькими детьми и полным рабочим графиком пришлось «не сладко». Поэтому в данный момент мы рассматриваем возможность возвращения в ЛА хотя бы на время.

Не скрою, что в данный момент, как и многие матери малолетних детей, я переживаю кризис индивидуальности. Все мое существование вращается вокруг моих мальчиков, которым нужно непрерывное внимание. Но я уверена, что это временный процесс, так как чем больше они взрослеют, тем более самостоятельными становятся. А значит, все мои отложенные планы и идеи вновь наберут актуальность когда наступит подходящий момент.

- За эти годы с вами кто-нибудь связывался из азербайджанских знаменитостей?

- Нет, я не поддерживаю отношения с бывшими коллегами по сцене, но сo многими у меня остались дружеские отношения.

- Каково это – наблюдать за Азербайджаном из Америки?

- Можно сказать, что Азербайджан за 8 лет, что я уехала, мало изменился. Каждый раз, когда я приезжаю, уже через день у меня складывается ощущение, что никуда не уезжала. Если честно, слежу я только за основными новостями. Эстраду больше не слушаю, телевидение не смотрю. В любом случае, любые успехи Родины меня очень радуют.

Айтен Садыгзаде