Вот как отдыхают бабушки Баку (ФОТО)

2017-11-07 13:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский клуб бабушек в рамках проекта "Душевные вечера" обсудил вопросы организации культурного досуга людей старшего поколения, сообщили Trend Life инициаторы мероприятия Ассоциация просвещения семей и Active Grandmas Club

На встрече состоялся обмен мнениями, женщины рассказали, на каких мероприятиях им было бы интересно поучаствовать, каких спикеров - полезно послушать.

Организаторы проекта, стремятся к тому, чтобы каждая встреча в клубе была занимательна и полезна всем участникам. Особую красоту вечеру придало празднование 77-летия одной из участниц клуба.

"Бабушки - замечательные, милые, веселые и остроумные люди. Они играют немаловажную роль в жизни семьи, в силу занятости родителей часто приходят на помощь и берут на себя заботу о внуках. И они заслуживают того, чтобы уделить и себе время, заняться собой. Ведь давно известно, что старость понятие относительное. И выдает она себя первыми морщинками не на лице, а на душе. Поэтому важно привлечь людей старшего поколения к различным активным мероприятиям, полезным встречам, на которых они могут раскрыть себя с иной стороны", - говорится в сообщении.

Женщины в рамках клуба бабушек ждут творческие занятия, встречи с интересными людьми и даже увлекательные поездки. Участники нынешнего мероприятия зарядились хорошим настроением, ощутили душевное тепло неравнодушных к ним людей.

Бакинский клуб бабушек (Active Grandmas Club) создан в рамках социального проекта сообщества мам Active Mom's Club "Nənələr sağ olsun!" (Да здравствуют бабушки) в марте 2017 года. Главная цель клуба - показать бабушкам их значимость и важность в социальной и общественной жизни, помочь организовать полезный и интересный досуг.

(Автор: Вугар Иманов)