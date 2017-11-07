Скоро в Азербайджане начнут пересаживать пациентам роговицу глаза

2017-11-07 13:06 | www.apa.az | 5

Как сообщает АПА, об этом заявила ведущий научный работник Национального центра офтальмологии имени (НЦО) академика Зарифы Алиевой Фарах Абдулалиева.

По ее словам, только в НЦО в очереди за пересадкой роговицы глаза стоит более 3000 пациентов, 20 процентов которых дети.

Ф.Абдулалиева отметила, что роговица глаза будет импортироваться в Азербайджан из США, Ирана и России: «В настоящее время ведется документация. В ближайшие недели начнется импорт в страну роговицы глаза. На первом этапе роговица глаза будет трансплантироваться пациентам, которые нуждаются в срочной операции».

Отметим, операции будут осуществляться в Национальном центре офтальмологии имени (НЦО) академика Зарифы Алиевой и Республиканском лечебно-диагностическом центре

Напомним, президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ президента Азербайджанской Республики № 292 от 12 сентября 2005 года «О дополнительных мера в сфере урегулирования оборота вещей, ограниченных гражданским оборотом». Согласно указу, разрешен импорт в Азербайджан роговицы глаза и ее трансплантация.